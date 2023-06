Após críticas, Pharrell Williams estreia como diretor criativo na Louis Vuitton

O cantor e estilista Pharrell Williams apresentou pela primeira vez suas criações como diretor artístico da linha masculina da Louis Vuitton, nesta terça-feira (20). O desfile faz parte da Semana de Moda Masculina de 2023 e acontece em Paris.

Pharrell substitui o estilista americano Virgil Abloh, que faleceu em 2021 vítima de um câncer. Virgil foi o primeiro diretor criativo negro do grupo LVMH. Em 2013, fundou a Off-White, grife de streetwear de luxo, e, em 2018, assumiu a linha masculina da Louis Vuitton.

O convite à Pharrell aconteceu em fevereiro e provocou polêmica. À Vogue Britânica, diante de questionamentos se ele seria capacitado para o cargo, Pharrell afirmou: “Não fui ao Central Saint Martins. Mas, você sabe, eu não fui para a Juilliard também para estudar música. E eu fiz tudo certo. Como negros neste planeta estamos acostumados com isso, nos dizendo o que você pode ou não fazer.”

Rihanna, Anitta, Beyoncé, Kylie Jenner e Jaden Smith marcaram presença no evento. Rihanna, inclusive, foi estrela da primeira foto oficial da colaboração, em que ela aparece grávida e segurando alguns itens da nova coleção.

Currículo de peso

Essa não foi a primeira vez que a parceria entre a francesa e o cantor acontece. Em 2004, Marc Jacobs – diretor criativo na época – convidou Pharrell para criar uma coleção de óculos para a Louis Vuitton.

Seis anos depois, ele também foi convidado para uma colaboração pela Moncler. Na época, ele lançou uma coleção-cápsula para o inverno, e apresentou uma releitura da icônica jaqueta puffer Moncler.

Em 2014, Pharrell se uniu à Uniqlo para a comemoração de 12 anos da marca. O artista criou uma edição limitadas de camisetas com o nome “I Am Other”.

Já em 2015, ele lançou a coleção “Polka Dots Big” com a Adidas. Além das blusas, a coleção incluía o tênis Stan Smith, e ficou bem famosa no meio fashionista.

A Adidas também está presente na parceria com o cantor em 2017, junto com a Chanel. Na época, foram lançados apenas 500 pares do calçado, que continha as letras do logo da Chanel formando o nome do cantor.

Assista ao desfile completo:

Louis Vuitton Men’s Spring-Summer 2024 Fashion Show by Pharrell Williams in Paris | LOUIS VUITTON

