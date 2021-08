Um homem de 36 anos é baleado após bater em garota de programa na noite de segunda-feira (23) na Rua Engenheiro Roberto Mange, no bairro Amambaí em Campo Grande (MS). De acordo com o B.O (Boletim de Ocorrência) a vítima discutia com a profissional do sexo e desferiu um tapa contra a mulher.

O segurança do Senai de 31 anos se apresentou como autor do disparo. Ele relatou que trabalha no local quando avistou um grupo de cinco homens perseguindo a vítima na rua. Ele disse que viu a mulher ser agredida e realizou um disparo na perna esquerda da vítima. Os bombeiros foram acionados e após os primeiros socorros o indivíduo foi encaminhado a Santa Casa. Os outros indivíduos deixaram o local.

A vítima disse que a discussão foi em virtude de um desacordo comercial. Ele disse que tentou entrar no Senai e acabou sendo baleado. O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.