DOURADOS – MS (Correspondente) – Marta dos Santos (35) a foi presa na tarde de segunda-feira (21), acusada de tráfico de drogas. O fato ocorreu na antiga Rua Projetada 18, atual Rua Antônio do Amaral, no Jardim Canaã I, em Dourados.

A apreensão ocorreu após denúncias de que uma moto que teria sido utilizada em assaltos na cidade e que estaria naquela região. Ao notar a presença policial, um jovem fugiu da residência em uma moto.

Em busca na casa, foi encontrado um prato com vestígios de entorpecente, uma porção de pasta base de cocaína, quatro aparelhos de telefone celulares, R$ 482,00 em dinheiro e várias embalagens para o embalo de drogas. A acusada estava no local e foi presa por tráfico de drogas e encaminhada para a delegacia.