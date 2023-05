Após derrota na Libertadores, presidente do Corinthians aposta em virada

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, aposta numa virada de mesa alvinegra na Copa Libertadores. Nesta terça (2), o time decepcionou a torcida com uma derrota para o Independiente del Valle por 2×1, na Neo Química Arena.

Pensando nos próximos confrontos, Duílio relativizou a derrota. “Assim como perdemos dois jogos em casa, podemos ganhar dois fora”, disse.

A situação alvinegra não é a mais confortável no grupo E. O time tem 3 pontos e sofreu com duas derrotas em casa para o Del Valle e para o Argentinos Juniors. Nas próximas semanas, o Timão terá dois confrontos fora de casa. Um, no dia 24/05, contra os argentinos e outro encontro, dia 07/06, com os equatorianos. O sexto e último jogo será em casa contra o Liverpool, do Uruguai, em junho.

O time é o terceiro do grupo e disputa mais 9 pontos, 6 longe de Itaquera. Uma nova derrota pioraria a situação ao depender, por exemplo, de outros resultados para uma possível classificação. Vanderlei Luxemburgo terá cerca de 20 dias para apresentar resultados. Ele conta com o apoio da direção do clube. ” O Vanderlei é um cara vencedor, é um cara experiente, cara que conhece muito o Corinthians, tem o comando forte. Pra esse momento a gente entende que essa experiência é muito importante pela fase que a gente passa”, explicou Duílio.

Torcida na bronca

Mal havia acabado o jogo e parte da torcida tinha deixado a Neo Química Arena. Quem ficou pediu a saída da diretoria e queixou-se do desempenho dos atletas em campo. O presidente deu razão aos protestos e prometeu mudanças.

O torcedor corinthiano apoia os 90 minutos. A gente saiu daqui derrotado. Eles tem todo direito em protestar, tem razão, a gente vem de duas derrotas. A gente tem que melhorar. A gente tem mais uma semana para melhorar muito, para que no próximo jogo eles saiam daqui contentes. Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians

Em 2018

Há 5 anos, o timão perdeu dois jogos na fase de grupos em casa. Derrotas para o Millionarios, da Colômbia, e Independiente, da Argentina. Naquele ano, o time avançou, mas foi eliminado pelo Colo-Colo nas oitavas.