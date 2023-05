Após derrota para o Galo, Cuiabá anuncia demissão do técnico Ivo Vieira

O Cuiabá anunciou por meio de suas redes sociais que o técnico português Ivo Vieira não comandará mais o clube. A demissão acontece após a derrota do time para o Atlético-MG por 4 a 0 na Arena Pantanal na noite dessa quarta (10) pelo Campeonato Brasileiro.

Os auxiliares Pedro Andrade e Honorato José também serão desligados.

O Cuiabá Esporte Clube comunica que Ivo Vieira não é mais o treinador da equipe. Junto dele, também deixam o clube os auxiliares Pedro Andrade e Honorato José. Saiba mais em pic.twitter.com/I5emLUYsKQ — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) May 11, 2023

Ele foi anunciado pelo clube da capital do Mato Grosso em dezembro do ano passado. Dos 24 jogos no comando, venceu 16 vezes.

No Campeonato Brasileiro, o Cuiabá amarga o Z-4 da competição, na 17ª colocação, com apenas 4 pontos. Duas derrotas, uma vitória e um empate.

O próximo desafio do time pela sexta rodada do Brasileirão é contra o Fluminense, fora de casa, de próximo sábado (13).