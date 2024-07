Após derrota para o Verdão pelo Campeonato Brasileiro; Corinthians demite técnico

Após derrota para o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro; Corinthians demite técnico António Oliveira. Em crise, o Timão terá o terceiro treinador diferente em sete meses de tumultuada gestão do presidente Augusto Melo. Treinador português teve passagem de pouco mais de cinco meses no comando do Timão.

O Timão está sem vencer há 9 jogos no torneio e ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão. Até aqui, o time somou apenas nove pontos em 13 jogos e está na 19ª posição, apenas três pontos à frente do lanterna Fluminense.