Após desastre natural, Defesa Civil estadual está a caminho de Corumbá para prestar apoio

Por conta da ventania que atingiu Corumbá nesta terça-feira (12) provocando o desabamento da cobertura de uma quadra e o falecimento de um aluno, uma equipe da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul já está a caminho do município para fazer levantamento dos danos, dar o suporte e prestar a ajuda necessária.

Além da atuação da Defesa Civil, a Agesul está mobilizada e à disposição com equipamentos e mão de obra para atuar neste momento de reconstrução. Empresas terceirizadas que atendem o governo estadual e trabalham na região também foram acionadas pela Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) para atuar de acordo com plano de trabalho da prefeitura.

Segundo o Município, no momento do temporal, as crianças da segunda e terceira série estavam participando de uma aula de educação física na quadra da Escola Cássio Leite de Barros. Quando a ventania se intensificou, elas tentaram retornar às salas de aula, mas foram surpreendidas por uma violenta rajada de vento que causou o desabamento da cobertura da quadra.

Uma criança morreu e quatro necessitaram de atendimento médico imediato. Duas receberam alta, enquanto as outras duas se encontram em estado de saúde estável, recebendo cuidados e realizando exames na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

O governador Eduardo Riedel já fez contato com o prefeito, Marcelo Iunes, lamentou a tragédia e colocou o governo à disposição para ajudar a reconstruir a cidade.

De acordo com a coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), meteorologista Valesca Fernandes, foram registrados ventos de 90 km/h em Corumbá e 13mm de chuva.

Ela explicou que o vento foi responsável pelos estragos e a previsão para quarta-feira (13) é de mais chuvas, mas sem ventos fortes.

Paulo Fernandes, Comunicação do Governo de MS (com informações de Bruno Chaves, da Seilog)