Após desentendimento e CPI, presidente de Câmara volta a se aliar à prefeita

Enfrentando Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e investigação do Gaeco, que vasculha contratos da prefeitura, a prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo (PP), conseguiu um importante aliado.

O presidente da Câmara, Vereador Otacir Pereira, conhecido como Gringo, está, de novo, na base da prefeita. A aproximação acontece depois que a Câmara abriu uma CPI, que chegou a ser questionada na Justiça.

Procurado pela reportagem, o vereador confirmou a reaproximação com a prefeita. “A queda do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), infelizmente, atingiu todos os municípios do Estado. Encontrar caminhos para tentar ajudar, se faz necessário. Mesmo eu tentando ajudar o governo, não vou deixar de ajudar os vereadores que pensam diferente”, afirmou.

O vereador ainda falou sobre eleição do próximo ano, ao justificar a reaproximação. “Ano que vem é eleição e temos que pensar sobre eleição ano que vem”, justificou o vereador, que já foi líder da prefeita.

Indagado sobre o risco de voltar para base, em meio a investigações, disse não temer. “Quem não deve, não teme. Eu também estou sujeito a uma investigação. O homem público é assim. Agora, quem tem que se preocupar é quem fez coisa errada. A justiça será feita”, declarou.

Gringo era líder da prefeita, mas deixou a base após se sentir traído com a escolha do opositor, Cledinaldo Cotócio, para presidência da Câmara. De última hora, passou para o grupo da oposição e conseguiu ser eleito presidente.

Recentemente, ele teve um novo confronto com a prefeita, ao abrir CPI junto com vereadores da oposição, do chamado G8. A abertura contou com votos favoráveis de sete vereadores da oposição e foi contestada na Justiça. A prefeita chegou a recorrer à justiça contra a CPI, mas não conseguiu derrubá-la.

