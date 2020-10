O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) relata por meio da coordenadora da Campanha SOS Animais Silvestres, dra. Paula Helena Santa Rita que o trabalho de resgate e assistencialismo aos animais do Parque Estadual Nascentes do Taquari foi finalizado no domingo (04/10).

Segundo Paula Helena, houve sobrevoo na área e foi resolvido que não há necessidade de montar uma nova base de campanha no Parque do Taquari, continuando somente com a parte de assistencialismo alimentar em alguns pontos. “Encerramos os resgates dos animais na região, porém continuaremos no auxílio em outras localidades, como por exemplo, na Serra do Amolar”, pontuou.

De acordo com a coordenadora da Campanha SOS Animais Silvestres, na Serra do Amolar, uma equipe do Instituto do Homem Pantaneiro (IHP), composto por 2 veterinários, 3 biólogos e 2 técnicos de campo, continuam o incansável trabalho.

Dra Paula Helena relatou ainda que um grupo do Paraná q fez uma campanha para arrecadar recursos financeiros, trazidos a Campo Grande, os suprimentos que serão encaminhados para a Serra do Amolar.

Já na região de Miranda, na Fazenda Bodoquena tem uma base da defesa em que brigadistas estavam controlando o fogo, e relataram que somente avistam animais mortos. O mesmo se repete na região das Fazendas Xaraés, São Bento e Santa Clara, onde tem equipe de brigadistas combatendo o fogo, porém, por enquanto sem que houvesse a necessidade de resgate de nenhum animal.

Foi montado um Grupo de Resgate Técnico de Animais Pantanal – GRETAP/MS, para funcionar uma rede de apoio. “Caso haja a necessidade, nos organizamos em frentes de trabalho, seja para resgate ou para conseguirmos adquirir os materiais necessários pra realização destes trabalhos. Este grupo será permanente, haja vista que as previsões para os próximos 5 anos não são animadoras”, finalizou Paula Helena.

Ações Nacionais em Prol do Pantanal – Paralelamente foi lançado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) o Plano de Resgate de Animais em Massa. E também há a participação do CRMV-MS, do CRMV-MT e do CFMV, na elaboração do Estatuto do Pantanal junto à Comissão Temporária do Pantanal (CTEPantanal) do Senado Federal.

Aqui em MS, o presidente do CRMV-MS, Rodrigo Piva participou da diligência em Corumbá, proposto pelo CTEPantanal e também da primeira Audiência Pública para debater o tema. “O Estatuto do Pantanal é importante, mas, mais importante são as políticas públicas de preservação ambiental, levando em consideração o agronegócio, o turismo e as comunidades pantaneiras”, avaliou.

Piva já está com a minuta do Estatuto do Pantanal e passará para as Comissões de Animais Silvestres e Meio-Ambiente para discutir e propor ações que venham de encontro com a realidade do bioma do Pantanal Sul-mato-grossense.