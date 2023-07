Após disputa por diretório estadual, Rhiad Abdulahad é eleito presidente municipal do União Brasil

Nesta quarta-feira (26) aconteceu a convenção para eleger a nova direção municipal do União Brasil, em Campo Grande. O advogado Rhiad Abdulahad assume o cargo, com José Mello como vice e o ex-presidente municipal, vereador Alírio Vilassanti como tesoureiro.

O ex-diretor presidente do União Brasil Municipal, coronel Vilassanti, relatou que o partido entrou em um consenso sobre a chapa única. O vereador abriu mão de disputar novamente a direção e agora assume como tesoureiro.

Também compõe a chapa o advogado Filipe Fernandes Reinoso, como secretário-geral. “Ouvimos todas as lideranças. A Rose também teve participação importante na nossa construção, participou da convenção também e ouvimos ainda o deputado Roberto Hashioka”, afirmou Vilassanti.

Ainda segundo o ex-diretor municipal do partido, a decisão pela chapa única foi uma união de esforços. “Sentamos, conversamos e ouvimos todos. A chapa conseguiu contemplar as principais lideranças atuais do partido na cidade e possíveis candidatos”, disse.

Sobre os planos do diretório municipal, o vereador confirmou foco nas eleições municipais, com uma chapa forte de vereadores. Já sobre o candidato à prefeitura, ainda será definido.

“Temos liderança forte, que é a Rose Modesto e vamos avaliar com serenidade e calma. Temos que ver se ela quer, mas é indiscutivelmente a liderança forte do partido”, pontuou.

Disputa pelo diretório estadual

Rhiad chegou a acionar a Justiça após uma disputa pelo diretório estadual do União Brasil. O cargo, no entanto, ficou com a chefe da Sudeco (Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste), Rose Modesto.

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) recusou o recurso que invalidou a convenção que elegeu Rose. O Tribunal formou maioria pela manutenção de Rose na direção estadual da legenda.