A Justiça de SP decretou a falência do Deputado Federal Alexandre Frota (PROS-SP) por causa de R$ 1,4 milhão em dívidas. Decisão tomada pelo Juiz Carlos Alexandre Aiba Aguemi, da 3ª Vara Cível de Cotia, a pedido do próprio deputado. A justiça o parlamentar afirmou estar em “estado de insolvência”, quando as dívidas do devedor são maiores que seu patrimônio. Frota alegou que sua atuação como deputado federal contribuiu para seu estado financeiro atual. O magistrado na decisão apontou que os documentos apresentados por Frota indicaram “evidente situação de insolvência”. No caso do parlamentar, o maior credor das dívidas é o Banco Econômico S/A, nomeado como administrador da massa falida.