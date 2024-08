Após enfrentar a pandemia, a prefeita Vanda investiu R$ 15 milhões em Educação e promoveu melhorias em todas as unidades escolares.

Durante os quatro anos de gestão, a prefeita Vanda (PP) investiu na educação municipal com ações voltadas tanto para os alunos quanto para os professores e trabalhadores da educação em geral. Candidata à reeleição, Vanda tem o compromisso de ampliar os investimentos para que Sidrolândia se torne uma referência na área em Mato Grosso do Sul.

“Nossa cidade tem crescido muito, e o progresso também traz necessidades. Uma delas, que percebemos de imediato, é a educação. Estamos saindo de um período pós-pandemia. Durante o surto de covid-19, as aulas a distância e tudo o que vivenciamos trouxeram danos, mas já começamos a resolver e sanar os problemas deixados por esse tempo”, destaca Vanda, lembrando que, quando assumiu a prefeitura como interina, o Brasil estava no pico do surto de covid-19, período em que as aulas presenciais foram suspensas em todo o país.

No entanto, os números positivos são inegáveis na gestão da prefeita Vanda. Foram entregues quase 30 mil kits escolares nos anos de 2022, 2023 e 2024, além de várias obras de melhorias para os alunos e toda a comunidade escolar em todas as escolas da região.

“Valorizamos os professores com reajuste salarial, atendendo à categoria, aumentamos o número de professores na rede municipal e fizemos investimentos importantes no transporte escolar, com a aquisição de ônibus escolares e ampliação do atendimento”, destaca. Vale lembrar que os servidores municipais efetivos, incluindo os professores, receberam um reajuste de 4,50% em 1º de maio de 2024, e na gestão a valorização do magistério resultou em uma correção salarial acumulada de 34,52%.

A prefeita Vanda contabiliza que, com o reajuste de 4,50%, o salário inicial do professor nível 2, para 22 horas semanais, subiu para R$ 3.952,36 (em janeiro) e R$ 3.986,36 (em maio), o que corresponde a 87,02% do piso nacional para 40 horas.

Obras nas escolas em Sidrolândia

Vanda Camilo lembra que foram realizadas reformas, melhorias, construção e instalação de cozinhas e refeitórios, além da cobertura de quadras nas escolas e a construção de novas salas de aula e espaços para os servidores onde havia necessidade de ampliação. “São milhares de alunos beneficiados e a comunidade escolar como um todo tem um impacto positivo com as obras de reformas. Um exemplo foram construídas novas salas e uma quadra de esportes na escola João Batista, no assentamento, além da ampliação das salas de aula tanto na zona urbana quanto nos assentamentos e distritos. Também houve a retomada de obras e a compra de mobiliário e eletrodomésticos para todas as unidades da rede municipal, na educação infantil e no ensino fundamental”, enumera Vanda.

Confira cada uma das ações

Entre as ações, estão os investimentos na Escola Darcy Ribeiro (construção de cozinha e refeitório na unidade Capão Bonito I) e ampliação na Darcy Ribeiro Valinhos, reforma estrutural na Escola Monteiro Lobato no Capão Bonito II, reforma da escola Leonida la Rosa Balbuena, e construção de salas administrativas no ICMEI Michelle Maria Canejo. Também foram construídas novas salas e uma quadra de esportes na escola João Batista, no assentamento Che Guevara, além da cobertura de quadras poliesportivas nas unidades Monteiro Lobato, Cacique João Batista Figueiredo (Aldeia Tereré), Eldorado (Assentamento) e Natália Moraes de Oliveira. Realizaram-se reformas do forro nas escolas Pedro Aleixo e Valério Carlos da Costa, ampliação da Escola Olinda Brito de Souza e a retomada de obras na escola Benigno Escobar. Na gestão, também foi inaugurada a Escola Domingos Alves Nantes, no distrito do Quebra Côco, e aberto o processo de licitação para a construção do CMEI no Jardim Petrópolis.