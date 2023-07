Após fake news em MS, PRTB Nacional elege novo comando e partido entra em nova fase

Nas últimas semanas, o PRTB-MS foi alvo de fake news com o intuito de desestabilizar o partido estadual. Aproveitando-se das disputas internas pelo comando nacional do PRTB e da determinação do ministro Alexandre de Moraes para que realizassem uma nova eleição, disseminaram informações falsas sobre intervenções que nunca ocorreram nos diretórios estaduais.

Depois da morte de Levy Fidelix em 2021, fundador do partido, o PRTB passou por turbulentos conflitos internos encabeçados por sua viúva Aldineia Fidelix e seu irmão, Levy Fidelix.

Os dois grupos, têm disputado o comando do partido e além de trocas de acusações, denúncias de fraudes e brigas na justiça, a decisão sobre quem ficaria com a presidência do PRTB foi parar no Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, Alexandre Moraes que anteriormente havia permitido a presidência a Júlio Fidelix, determinou seu afastamento em junho deste ano e solicitou que fosse convocada uma nova eleição no prazo de até sessenta dias para que dessem “fim ao conflito partidário que perdura por mais de dois anos”.

No último domingo, 30 de julho, foi realizada uma assembleia na Câmara Municipal de Guarulhos onde a chapa Renovação foi eleita para a presidência nacional do partido, por 25 votos a um.

A chapa “Renovação” conta com Murad Karabachian, atualmente secretário da executiva nacional, e Rachel de Carvalho, que é presidente do diretório de São Paulo. Já a chapa “Família PRTB” é composta por Júlio Fidelix, sua esposa Odethe Calumbia e outros integrantes da família.

A expectativa é de que agora o partido viva tempos mais tranquilos já que até reuniões sem qualquer legitimidade foram realizadas. Recentemente, membros do partido utilizaram a determinação do ministro Alexandre de Moraes como uma manobra para impor uma intervenção em todos os estados e municípios onde o PRTB tem representantes. Em uma reunião transmitida na internet, esse grupo determinou arbitrariamente a intervenção de todos os diretórios estaduais, o que causou uma onda de fake news.

Mesmo sem qualquer legitimidade para esse tipo de decisão e sem nada que comprovasse suas alegações, alguns veículos de imprensa, de forma irresponsável, deram voz a um dos membros presentes na reunião e repercutiram fake news sobre afastamentos dos presidentes estaduais que nunca aconteceram

Cleber Teixeira, que havia se identificado como 1º secretário, chegou a dar entrevistas de maneira irresponsável dizendo que todos membros dos diretórios estaduais estariam afastados para apresentar a prestação de contas, o que nunca ocorreu. Inclusive, em Mato Grosso do Sul que teve suas contas aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de MS e não haveria necessidade de qualquer intervenção.