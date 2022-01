Foi preso durante a madrugada desta quinta-feira (13), em Campo Grande, por agentes da guarda municipal, um ladrão que invadiu o Ceinf (Centro de Educação Infantil), do bairro Futurista. O criminoso foi encontrado escondido em uma construção abandonada.

O furto na unidade de educação foi descoberto na troca de turno dos vigias por volta das 18 horas dessa quarta-feira (12). Foram chamados agentes da guarda municipal, que passaram a fazer buscas pela região. O ladrão foi encontrado — junto de outra mulher — em uma construção abandonada.

Ele estava pendurado no telhado do local tentando se esconder. O autor assumiu o crime e foi encaminhado para a delegacia. Do Ceinf foram levados itens administrativos e uma caixa de som. Todos os objetos foram recuperados.