Após hat-trick, Cano nega que já torceu para o River Plate: “Sou Lanús”

A avassaladora vitória do Fluminense por 5 a 1, sobre o River Plate-ARG, nesta terça-feira (2), no Maracanã, pela Copa Libertadores, passou por uma atuação impecável de Germán Cano.

O jogador, que fez carreira fora da Argentina, foi questionado sobre retornar ao seu país um dia e se tem vontade de defender um dos principais clubes de lá: o próprio River ou o Boca Juniors. Porém, sua torcida é para outro — ele não segue o irmão, Juli Cano, que era torcedor do River na infância.

Sou torcedor do Lanús. Lá é minha casa. Voltar à Argentina não está nos meus planos. Estou feliz no Fluminense, formamos uma família e estou muito contente em estar no Rio de Janeiro. Cada dia me supero em muitas coisas. Minha vida é excelente aqui Germán Cano, atacante do Fluminense

O Lanús é o clube que revelou o goleador tricolor em 2007. Porém, por lá, foram apenas 23 jogos e oito gols marcados. Ele ainda passou por Chacarita Juniors antes de seguir para o futebol colombiano, paraguaio e mexicano. No Brasil, o camisa 14 desembarcou em 2020 para jogar no Vasco.

Autor de 23 gols em 21 jogos na temporada, assumindo a artilharia do país pelo segundo ano consecutivo, Cano foi questionado por não estar na Copa do Mundo de 2022, no Catar, vencida pela seleção argentina. Contudo, aos 35 anos, ele acredita que defender seu país dificilmente vai acontecer.

“Realmente meu foco é no Fluminense para poder chegar a seleção e hoje é muito difícil, tem um processo junto trabalhando três ou quatro anos contínuos. Creio que isso não mudará tanto para seleção”, disse.

Elogios a Jhon Arias

Por fim, o goleador completou sobre a parceria com o colombiano Jhon Arias. O camisa 21 tricolor também foi um dos principais destaques na goleada e Cano contou que a parceria entre os dois extrapola o campo e bola.

“Muito bom jogar com ele. Cada jogo estamos melhores. É uma equipe muito unida, simples e que trabalha. Creio que dentro de campo todos se entendem. Arias é um grande jogador, encontrei muita conexão com ele, dentro e fora de campo”, contou.

Com 100% de aproveitamento na Copa Libertadores, agora o Fluminense volta suas atenções à Série A do Campeonato Brasileiro, quando faz o clássico com o Vasco, no sábado (6), no Maracanã, às 2h (de Brasília) pela quarta rodada. O Tricolor carioca soma seis pontos em três jogos no torneio.