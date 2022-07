A população de Bandeirantes passará a contar com o serviço de emissão de Carteira de Identidade no município. Até então, para emitir o documento os moradores precisavam se deslocar para Campo Grande.

O serviço vai ser implantado após pedido do deputado estadual Barbosinha (PP-MS) ser atendido pela Coordenadoria Geral de Perícias. Esta semana o parlamentar recebeu ofício, assinado pelo diretor do Instituto de Identificação, Marcio Cristiano Paroba, comunicando que o atendimento está garantido no município a cada 15 dias para confecção dos documentos.

“As pessoas de Bandeirantes precisam urgentemente da disponibilidade deste serviço, com a presença de um perito papiloscopista para a confecção das carteiras de identidade. A parceria com o prefeito Gustavo Sprotte também foi muito importante. Ele disponibilizou todo equipamento necessário como computadores, impressoras e a internet para a realização do trabalho. É unindo forças que a gente facilita a vida das pessoas e tenho certeza que fazer esse documento perto de casa vai ser muito ágil para os moradores”, disse o deputado.

Os atendimentos serão divulgados pela prefeitura assim que o espaço estiver pronto para receber a população e agendados através da Secretaria de Assistência Social de Bandeirantes.

O perito papiloscopista é o profissional responsável pela coleta, identificação e arquivamento das digitais humanas das pessoas vivas ou falecidas, ocupando um papel relevante na elucidação dos crimes e emissão de carteira de identidade.