Após meses de recordes, embarques de minério recuam

Após cinco meses de recordes sucessivos, os embarques de minérios pela hidrovia do Rio Paraguai apresentaram recuo em julho, ficando abaixo de meio milhão de toneladas pela primeira vez desde fevereiro, mês em que o rio atingiu nível para navegação segura, passando de 1,5 metro na régua de Ladário.

Conforme dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), em julho foram despachadas a partir dos portos de Ladário e Corumbá um total de 495,8 mil toneladas de minérios, o que representa recuo de quase 30% na comparação com as 700,4 mil toneladas embarcadas em julho, melhor mês do ano até agora.

Mas apesar desse recuo, o ano ainda segue como recordista nos embarques, somando 3,77 milhões de teneladas, representando aumento de 29% se comparado ao mesmo período de 2022, quando haviam sido embarcadas 2,92 milhões de toneladas de minérios.

E, se forem computados também os embarques de soja, que nos primeiros sete meses alcançaram a marca recorde de 1,22 milhão de toneladas, o aumento das exportações pela hidrovia chega a quase 61% na comparação com 2022, quando haviam sido transportados 3,2 milhões de toneladas.

Além do aumento pela hidrovia, o transporte de minérios pela rodovia também disparou desde o ano passado. A estimativa é de que cerca de 800 carretas trafeguem diariamente pela BR-262, entre Corumbá e Campo Grande. Até meados do ano passado, esse número era da ordem de 300 veículos por dia.

A previsão é de que tanto os transportes pela hidrovia quanto pela rodovia continuem aumentando. Conforme as previsões iniciais, neste ano seriam extraídas em torno de 7 milhões de toneladas e nos próximos anos esse volume chegaria a 14 milhões de toneladas.

Mas, pelo rito de extração nos sete primeiros meses, quando só pela hidrovia foram despachadas quase 4 milhões de toneladas, a meta de sete milhões deste ano deve ser superada, já que as condições de navegabilidade continuarão favoráveis pelos próximos meses.

Em Ladário, o nível do Rio Paraguai nesta segunda-feira estava em 3,53 metros, o que é pouco mais de dois metros acima do nível na mesma data no ano passado. Em média, o rio está baixando menos de três centímetros por dia e neste ritmo, a navegação será possível em carga máxima pelo menos até meados de novembro.



