Agora a pouco uma mulher que era mantida como refém desde o início da tarde de hoje (27), no Estácio, Centro do RJ foi libertada após quatro criminosos negociaram com o BOPE a rendição e foram presos. Estão entre os detidos Léo Serrote, apontado como um dos chefes da invasão ao complexo de favelas do São Carlos, onde desde quarta-feira (27) ocorre uma guerra entre traficantes rivais. Com a chegada da Polícia muitos criminosos fugiram e pelo menos dois invadiram a casa dessa mulher. As primeiras informações era que houvesse mais membros da família, mas a polícia confirmou que só havia uma pessoa no local como refém. O porta-voz da PM, o Coronel Mauro Fliess acompanhou toda a negociação.