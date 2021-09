A queda do avião modelo A-29 super Tucano no final da manhã de segunda-feira (13), na região do Bairro Coophavila, não foi o primeiro acidente envolvendo esse tipo de aeronave militar na Capital. Em 2012 o então Capitão-Tenente da Marinha, Bruno de Oliveira Rodrigues (32) morreu após sofrer uma queda no bairro Indubrasil em Campo Grande (MS). A aeronáutica não fornece muitas explicações à população. Na época assim como o piloto do acidente de ontem, Bruno consegui se ejetar, mas devido os ferimentos veio a falecer no local.

A vítima era aluno do Curso de Líder de Esquadrilha da Aviação de Caça no Terceiro Esquadrão do Terceiro Grupo de Aviação da FAB, o Esquadrão Flecha e estava na Capital há pouco mais de um ano. O piloto não estava em treinamento havia decolado rumo ao Pará. O corpo do piloto foi translado para o Rio de Janeiro. O acidente de ontem (13) é mais uma prova dos riscos desse tipo de treinamento para Campo Grande (MS).