A Esplanada do Ministérios segue fechada nesta quarta-feira (8) após as manifestações de ontem (7) antidemocráticas no Distrito Federal (DF). De acordo com a Polícia Militar não há previsão de liberação. Não há mais manifestantes ni local de acordo com a PMDF. Há somente caminhões estacionados no gramado e pessoas ao redor. A Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) informou que as autoridades de trânsito estão realizando uma avaliação para definir o momento exato da liberação. Por ora, é possível acessar os ministérios pelos anexos, através das vias S2 e N2.