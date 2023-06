Após Operação no “Carandiru” empresa vai a Justiça para retirar famílias do local

Horas após operação, empresa vai à Justiça para tirar famílias do “Carandiru” em Campo Grande. Após a Megaoperação da Polícia “Abre-te Sésamo” a Construtora Degrau Ltda., responsável por erguer blocos de apartamentos abandonados na Mata do Jacinto, foi à Justiça para reaver o prédio invadido. O novo pedido feito em ação que tramita desde 2013 como motivo para juiz determinar a “imediata reintegração de posse”.

A empresa alega que a ação policial evidenciou “a precariedade do local e risco à vida dos que ali moram”. Em nome das famílias, algumas delas que resistem à iminência de despejo há duas décadas, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul entrou no litígio e classificou a ação policial como “tentativa forçada de expulsão dos moradores, em evidente usurpação da função jurisdicional para atender interesses privados”.