Moradores do bairro Jardim Inápolis, em Campo Grande, procuraram o vereador William Maksoud para solicitar a retomada de duas importantes obras que estão paradas na região: uma EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) e a Associação de Moradores.

Localizadas na Rua Atenas, próximo ao cruzamento com a Rua Paraibana, na região urbana do Imbirussu, as construções inacabadas tem gerado medo e insegurança para quem passa pelo local.

Após ouvir a comunidade, o vereador William Maksoud solicitou através de indicação, encaminhada à prefeitura, a retomada das duas obras. “Estas são reivindicações dos moradores do bairro que irão beneficiar muitas famílias da região.

A comunidade necessita de um local para a Associação de Moradores para convivência e para a realização de cursos, palestras, eventos. E a conclusão desta EMEI trará melhoria na qualidade de vida das famílias”, justificou o parlamentar. Essas e outras indicações estão protocoladas na Câmara Municipal e serão apresentadas na sessão ordinária desta quinta-feira (17).