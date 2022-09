O vereador Ronilço Guerreiro já protocolou na Câmara Municipal de Campo Grande as emendas indicadas para serem contempladas na Lei Orçamentária Anual (LOA). Guerreiro apresenta solicitações para educação, infraestrutura, saúde, esporte, cultura e lazer, com emendas ordinárias e impositivas. A proposta será votada pelos vereadores e, caso aprovada, será enviada para a prefeita Adriane Lopes que pode acatar as indicações ou vetar as solicitações.

Dentro das emendas impositivas, uma novidade neste ano, o vereador destina recursos de R$ 150 mil para a Aquisição de livros didáticos ou paradidáticos de autores com domicílio em Mato Grosso do Sul, que além de valorizar a literatura regional, serve para ampliar o acervo, digital e físico, para a Biblioteca Pública Municipal. Outros R$ 200 mil são destinados para equipar os CAPS, também nas emendas do vereador estão R$ 150 para implantação de academia ao ar livre no Jardim Seminário e R$ 200 mil para a implantação do Programa Agentes de Leitura que deverá atender as sete regiões de Campo Grande.

“Nós vereadores representamos o povo e dentro da emenda impositiva é obrigação do Executivo Municipal executar nossa solicitação. Indiquei valores para ações que de fato atenderá a comunidade, com esporte, lazer, cultura e vai de encontro com os pedidos que ouço andando pelas ruas de Campo Grande”, comentou o vereador.

Já nas indicações das emendas ordinárias, Guerreiro solicita a reforma da praça São Francisco ( R$ 300 mil), reforma Praça Vila dos Ferroviários (R$ 300 mil), construção da ciclovia no trecho Belas Artes até o UCDB (R$ 900 mil), criação do Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural da Comunidade Quilombola “Tia Eva” (R$ 1 milhão), execução do Programa Empresa Amiga da Leitura (R$ 200 mil), fortalecimento do Programa Fibromialgia (R$ 200 mil), execução do Programa Transporte de Alunos da Rede Municipal de Ensino, Portadores de Necessidades Especiais (R$ 200 mil), aquisição de material esportivo (R$ 100 mil) identificar as ruas de Campo Grande com os chamados post doors (R$ 200 mil), implantação de academia ao ar livre na Vila dos Ferroviários (R$ 140 mil), implantação de academia ao ar livre no Bairro Celina Jallad (R$ 140 mil), Programa Multiplica Livros (R$ 200 mil) e aquisição de instrumentos musicais, uniformes e material de consumo para a Banda Municipal (R$ 200 mil).

“Já falei várias vezes e, inclusive para a secretária de finanças, que o orçamento não é do Executivo, é da população e nós vereadores fomos eleitos para representar as pessoas, por isso é preciso ouvir essa Casa de Leis, pois não estamos aqui apenas para concordar ou assinar papéis”, complementou o vereador.