Após passagem apagada pelo Corinthians, meia é eleito melhor do mês na Atalanta

O meia Éderson foi eleito o melhor jogador da Atalanta em abril. A escolha foi feita por torcedores no site oficial do clube italiano. Ele concorreu com o atacante colombiano Duvan Zapata e o meio-campista holandês Marten de Roon.

Éderson faz a primeira temporada pelo clube de Bérgamo. Em 33 partidas, marcou um gol. E o tento foi anotado justamente contra o Salernitana, último clube do meia e próximo adversário da Atalanta no Italiano.

Antes de chegar ao futebol italiano, o meio-campista passou por Desportivo Brasil, Cruzeiro e, em 2020, assinou um contrato de cinco anos com o Corinthians.

No Alvinegro, teve um começo promissor, mas caiu de produção e perdeu espaço. Voltou a ter destaque no ano seguinte quando emprestado ao Fortaleza, mas foi negociado com a Salernitana antes de voltar a vestir a camisa do clube paulista.