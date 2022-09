Uma solicitação da Câmara de Vereadores garantiu a mais de 11 mil famílias a tarifa social sobre o serviço de abastecimento de água e esgoto. Decreto publicado pela Prefeitura no dia 22 de agosto aumentou de 3% para 6% o limite das ligações que se enquadram no benefício.

Segundo o presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, Campo Grande possui cerca de 350 mil ligações de água. Como a norma anterior limitava a 3% do número total de ligações a concessão do benefício, cerca de 10 mil usuários pagavam a tarifa diferenciada. Agora, com a alteração, serão 21 mil beneficiados.

“Solicitamos a ampliação do percentual devido às dificuldades econômicas decorrentes da pandemia do novo coronavírus, ampliando o percentual de usuários passíveis de serem beneficiados. Muitas famílias ainda vão demorar a se recuperarem dos efeitos deste período”, justificou.

Criada em 2001, a Tarifa Social é um programa que traz descontos na tarifa de água e esgoto para famílias de baixa renda, cujo consumo mensal de água não ultrapasse 20 m³/mês.

A solicitação também foi assinada pelo vereador Delei Pinheiro, 1º Secretário da Câmara, e pelo vereador Papy, 2º Secretário.