O trabalho do deputado Coronel David (PL) em prol da segurança pública não para. Após diversos pedidos e articulação diária com o Governo do Estado, o executivo publicou por meio do Diário Oficial neste mês de julho, a autorização para um novo concurso público da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul.

Serão mais de 500 vagas que irão contemplar níveis médios e superiores, com iniciais de até R$ 7 mil. “Estamos sempre em contato direto com a base do governo, para melhorar a estrutura de segurança pública, solicitando e postulando esta demanda importante aos sul mato-grossenses. Tenho certeza que novas conquistas serão feitas pelo Governo e vamos continuar em busca de mais investimentos ao MS” frisou Coronel David.

A secretária de Estado de Administração, Ana Carolina Nardes espera que as provas possam ser realizadas em novembro. “Por enquanto, o concurso foi somente autorizado. Nós não temos nem ainda a comissão do concurso formada. Mas, nós estamos aí com uma expectativa de começar a contratação da banca agora para realizar as provas em novembro”, explicou a secretária.

Indicação na Assembleia Legislativa

Preocupado com a grande baixa no número do efetivo da Polícia Militar nos últimos anos devido à passagem de vários profissionais para a reserva remunerada e outros afastamentos por diversas questões, o deputado estadual Coronel David (sem partido) solicitou em março deste ano, ao Governador Reinaldo Azambuja a abertura de concurso público para soldados e Oficiais em documento protocolado na Assembleia Legislativa.

Mais segurança no MS

“As forças de segurança pública do Estado de Mato Grosso do Sul de uma maneira geral merecem aplausos pelo trabalho de excelência que vem há anos sendo desenvolvido. Porém, visto o problema que enfrentamos em todas as unidades da Polícia Militar, com a grande baixa no número do efetivo mostra o quanto as instituições militares notadamente a Polícia Militar e Polícia Civil que estão no combate direto ao crime precisam ter um efetivo compatível com suas necessidades e atividades que são desenvolvidas em favor da população de Mato Grosso do Sul”, destacou o parlamentar.