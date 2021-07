A Escola Estadual Indígena Cacique Ndeti Reginaldo, de Dois Irmãos do Buriti, recebeu nesta semana, dez computadores do governo estadual, após indicação feita em abril deste ano, pela deputada estadual Mara Caseiro. O pedido dos equipamentos de informática foi feito à deputada pelo diretor da escola, Claudenir Carvalho e do cacique da Aldeia Água Azul, Claudenir da Silva Jorge.

Com trabalho educacional e social desenvolvido com crianças e adolescentes que residem na Reserva Indígena da Aldeia Água Azul, a escola oferece ensino fundamental (anos iniciais e finais) e supletivo. “Agradecemos o empenho da deputada que tão prontamente nos atendeu e ao Governo do Estado pela preocupação com as necessidades dos municípios”, disseram eles.

A deputada agradeceu a secretária estadual de Educação, Maria Cecília pela atenção e sensibilidade com o pedido que é de grande importância para o aprendizado escolar. “A presença de recursos tecnológicos deste porte, sem sombra de dúvida, auxilia alunos e professores no aprendizado, na propagação do ensino, tornando-o mais didático e acessível ao cidadão, já que este passa ter um universo de informações que antes era limitado”, declarou Mara Caseiro.

Ainda conforme a deputada, esses computadores atenderão também as escolas municipais de Dois Irmãos do Buriti. “Fui informada da grande parceria da Rede Municipal com a Rede Estadual de ensino o que oportuniza o acesso de mais estudantes a esses computadores”, destacou ela.