Após pedido do Vereador Edu Miranda, ponte será construída no Parque do Lageado

Governo de Mato Grosso do Sul vai construir ponte de concreto que liga o Bairro Parque do Lageado ao bairro Jardim Manaíra, substituindo a ponte de madeira que se encontra em estado precário.

“A atual ponte, chamada de ‘pinguela’ foi construída há mais de 24 anos, e durante esse tempo já apresentou diversos problemas, inclusive foi denunciada como ‘boca de fumo’ em torno do local por conta da falta de manutenção”, relata o vereador Edu Miranda.

O processo de licitação para a realização destas importantes intervenções foi oficialmente lançado nesta semana pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), marcando um passo significativo rumo à concretização dos projetos.

“A nova ponte trará segurança para os moradores do local e irá melhorar a acessibilidade, facilitando a movimentação para bairros vizinhos. Meu pedido foi realizado após diversas reclamações dos moradores, trazidas pelo meu Assessor parlamentar Josias Deus, líder comunitário do Parque do Lageado”, afirma o vereador Edu Miranda.