Os moradores do Jardim Autonomista, na região norte de Campo Grande, tiveram o pedido de limpeza e poda de árvores da Praça Isidoro Casal Caminha atendido após solicitação do vereador Otávio Trad (PSD).

O pedido foi feito por um grupo de vizinhos da região. “As lâmpadas estavam todas ocultas pelas árvores, por isso a praça ficava muito escura. Os vizinhos deixaram de caminhar e as crianças deixaram de brincar”, contou a pedagoga e moradora Genecy Campetti.

A moradora ainda destacou a agilidade do atendimento, que foi solicitado em maio. “Com dois dias de trabalho já notamos a diferença, a noite a praça já está bem iluminada”, disse. “É muito importante essa atuação porque estávamos com uma praça sem uso e agora as famílias vão poder desfrutar com segurança”, completou a moradora.

Para o vereador Otávio Trad, o contato com a população é muito importante para o parlamentar. “Não adianta apenas fazer as indicações, tem que atendê-las, ir até o local, conferir as obras, conferir as manutenções, obviamente com toda a biossegurança necessária”, defendeu.

Outros pedidos – Além da limpeza da área pública, outras indicações apresentadas pelo vereador Otávio Trad foram atendidas. Entre elas a troca de lâmpada na Rua Elias Nasser, em frente a Antiga Pedreira, e a sinalização Rua Rio de Janeiro esquina Rua Fausto Pereira, no bairro Monte Castelo.

Pedidos – Uma das funções do vereador é encaminhar ao Executivo Municipal as solicitações da população quanto a serviços de manutenção e melhoria nos bairros da Capital. Os campo-grandenses podem acionar e solicitar melhorias para o vereador Otávio Trad pelas redes sociais: fb.com/otaviotrad, instagram.com/otaviotrad ou pelo telefone 3316-1635.

#PraCegoVer: Vereador Otávio Trad, visto da cabeça até os pés, de camisa preta e calça jeans. Está ao lado das moradoras do bairro Jardim Autonomista na Praça Isidoro Casal de Caminha. Todos usam máscaras. Fim da descrição.