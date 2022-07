Com moto Honda Titan 125cc vermelha furtada, dupla de criminosos é detida após perseguição policial em Chapadão do Sul. Os policiais flagraram a dupla pilotando na contramão e fugiram após ordem de parada. Ao serem detidos os dois confessaram que haviam consumido crack. Preso foram encaminhados a Delegacia de Polícia, com a moto, para as devidas providências.