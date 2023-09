Após prisão feita pela Polícia Militar, Polícia Civil identifica vítimas de homem que aplicava golpes em clientes de instituições financeiras no MS e em outros Estados da federação

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Campo Grande, formalizou a prisão em flagrante, no feriado de quinta-feira, 07/09, de um homem de 41 anos de idade, surpreendido logo após tentar aplicar golpes em clientes de uma instituição financeira em pelo menos quatro agências desta cidade (agências do Banco do Brasil da Av. Bandeirantes, Jardim dos Estados, Mascarenhas e Coronel Antonino).

O suspeito foi abordado pela Polícia Militar com base em características repassadas pelo sistema da Central de Segurança do Banco do Brasil após ter aparecido em filmagens de diversas agências bancárias nesta cidade de Campo Grande em situação suspeita, tendo sido apresentado na DEPAC-CEPOL. Conforme foi observado nas imagens de monitoramento, o homem fingia ajudar pessoas com dificuldades em terminais de autoatendimento do banco, geralmente idosos e pessoas vulneráveis, aproveitando-se de um momento de distração para efetuar transações financeiras em benefício próprio e prejuízo das vítimas.

Após a condução do homem, pela Polícia Militar, a Polícia Civil iniciou as investigações e apurou que o suspeito possuía registros semelhantes, abordando vítimas e realizando golpes, em agências bancárias localizadas em outras 5 (cinco) unidades federativas (Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal), bem como possuía boletins de ocorrência recentes por estelionato em cidades de Goiás e Santa Catarina.

A Polícia Civil realizou minuciosa análise das imagens gravadas, tendo sido acionados os gerentes das respectivas agências bancárias a fim de tentar identificar alguma das vítimas. Finalmente, a Polícia Civil entrou em contato com um idoso de 78 anos de idade, identificada como uma das vítimas.

O idoso narrou que o suspeito, de fato, tentou abordá-lo enquanto realizava transações em um terminal de autoatendimento, ficando evidenciado que o autor apresentava um papel dizendo que a vítima havia solicitado um cartão de crédito e iria ser responsabilizada caso não cancelasse a operação. Em sequência, o suspeito dizia que a vítima deveria inserir seu cartão novamente para cancelar a operação, insistindo que iria ajudá-la.

Em seguida, quando conseguia a confiança da pessoa, o suspeito aguardava uma distração para efetuar saques e realizar transações em desfavor da vítima. Tendo em vista a materialidade e autoria da infração penal, o autor foi autuado em flagrante delito pelo crime de estelionato, na modalidade tentada (art. 171 c/c art. 14, II, CP), tendo a autoridade policial representado pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

A investigação segue para individualização das outras vítimas abordadas, conforme se verificou nas imagens coletadas pela Polícia durante o procedimento.