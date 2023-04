Após protesto por piso salarial, prefeitura deve encaminhar proposta a professores até quinta

Após mobilização que reuniu ao menos três mil profissionais da educação nesta quarta-feira, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, deve encaminhar nova proposta à ACP (Associação Campo-grandense dos profissionais da Educação) sobre os pedidos exigidos pelos profissionais até quinta-feira (27).

Conforme informações de Gilvano Bronzoni, presidente da ACP, a categoria se reuniu com a prefeita no fim da manhã desta quarta-feira (26). Na ocasião, foram discutidos o cumprimento da Lei do Piso Salarial, Plano de Cargo e Carreira, Segurança nas Escolas, Concurso Público, Gestão Democrática e Revogação do Novo Ensino Médio, exigências que levaram os protestantes às ruas da Capital.

Assim, Gilvano esclarece que, após a entrega do documento, a diretoria da Associação vai convocar assembleia para discutir a proposta.

As aulas nas escolas municipais de Campo Grande devem retornar nesta quinta-feira (27). Nas unidades estaduais, segundo a Fetems, não houve paralisação em Campo Grande, apenas em algumas escolas do interior.