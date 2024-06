Após quebrar recorde de bilheteria no país, “Divertidamente 2” ganha sessão inclusiva no Norte Sul Plaza neste sábado (29)

Sessão inicia às 13h15 na Cinépolis, com adaptações para deixá-la mais confortável para pessoas com deficiência

Alegria, tristeza, raiva, medo, repulsa. Emoções não faltam no dia a dia. Agora, elas têm uma nova companhia! O filme ‘Divertida-mente 2’, da Disney e da Pixar, mostra a chegada de uma nova emoção: a ansiedade. O filme, que já é a maior bilheteria de 2024, já está em cartaz na Cinépolis Norte Sul e, neste sábado (29), terá uma sessão inclusiva e adaptada, a partir das 13h15.

Durante toda a sessão, as luzes da sala permanecem acesas em 50% da capacidade de iluminação e o volume do som é reduzido. Além disso, todos podem entrar e sair do local quando quiserem. Os ingressos podem ser comprados direto na bilheteria da Cinépolis.

Mãe de Christopher, que tem síndrome de down e autismo, Lucimara Nantes, 52 anos, conta que as sessões inclusivas permitem a socialização das crianças que têm alguma deficiência.

“Para eles, é muito bom ir ao cinema com a escola, com os colegas e professores. Eles se sentem protegidos e têm um melhor aproveitamento do passeio. Nós, mães, ficamos muito felizes com isso, porque traz socialização e qualidade de vida para todos”, afirma.

No filme, Riley já é uma adolescente, que tem se deparado com novas emoções, que chegaram para demolir o quartel-general, até então, comandado pela Alegria. A chegada da Ansiedade vem acompanhada da Inveja, Vergonha e Tédio, que sequestram as emoções antigas e passam a comandar a mente da adolescente.

No Brasil, o filme já levou milhões de espectadores aos cinemas e arrecadou R$ 96,3 milhões em bilheteria. O filme já é considerado a segunda maior estreia cinematográfica do país e a maior abertura de uma animação. Mundialmente, ‘Divertida-mente 2’ arrecadou quase R$ 4 bilhões em bilheteria e se tornou a maior em 2024.

Para a gerente de Marketing do Norte Sul Plaza, Anna Zimmermann, ao oferecer essas sessões inclusivas, o shopping busca não apenas atender às necessidades específicas dos clientes, mas também contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva.

“Estamos empenhados em continuar avançando nessa direção e promover uma experiência de cinema que seja realmente para todos. Acreditamos que a adaptação de sessões de cinema é fundamental para promover a integração e o bem-estar de todos. Este esforço reflete nosso desejo de criar um ambiente acolhedor e acessível, onde cada pessoa, independentemente de suas limitações, possa ter acesso ao entretenimento e participar plenamente da experiência cinematográfica”, afirma.