Após reclamação, TCU e ANTT virão ao Estado para discutir pedágio e obras na BR-163

O aumento do pedágio e o não cumprimento de contrato por parte da CCR-Vias também entrou na pauta do governador Eduardo Riedel (PSDB) com deputados estaduais nesta quarta-feira.

Os deputados cobraram providências e o governador informou que equipes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Tribunal de Contas da União (TCU) virão a Mato Grosso do Sul para debater o assunto.”Dissemos ao governador que queremos participar desta discussão”, explicou Mara.

O pedágio na BR-163 teve reajuste de 16,8% recentemente, o que provocou protestos. A deputada Mara Caseiro lembra que apenas 150 km da rodovia foi duplicada, quando havia o compromisso de duplicação de 100%, o que já indica quebra do contrato, que agora se soma a um reajuste de 16,8%, quatro vezes maior que a inflação.

Já o deputado Pedrossian Neto recordou que a empresa fez apenas o mínimo de duplicação, de 150 quilômetros, apenas para passar a cobrar pedágio, deixando 650 quilômetros para trás, sem dar satisfação.

