Após reclamações, esfria projeto de reestruturação em supersecretaria

Uma foto do secretário de Governo, Pedro Caravina, com o secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, postada na noite desta sexta-feira (11), simboliza o esfriamento da tensão provocada com um estudo para estruturação no Governo do Estado.

Após muita reclamação, o governador Eduardo Riedel (PSDB) avaliou que, pelo menos por enquanto, não vai desmembrar a chamada supersecretaria, que conta com fundações com recurso próprio e oito subsecretarias, o que tem gerado algumas confusões.

Uma delas, por exemplo, levou à exoneração de Max Freitas da Fundação de Cultura. Marcelo Miranda passou a ocupar a acumular a função de secretário e diretor da Cultura.

Riedel chegou a comentar com alguns deputados que estudava desmembrar a supersecretaria, levando as fundações, de Turismo, Cultura e Esporte, para a Secretaria de Governo. A ideia gerou desconforto em várias frentes, o que, ao que tudo indica, fez o governador recuar, pelo menos por enquanto.

A deputada Mara Caseiro (PSDB), única a falar abertamente sobre o assunto, disse nesta semana que conversaria com Riedel para explicar a sua opinião sobre possíveis mudanças. Outros deputados confirmaram a intenção do governador, mas não quiseram falar sobre.

A possibilidade de mudança também provocou reação em prefeitos, já que a cultura mexe com eventos, muito utilizados por prefeitos para aumentar popularidade, principalmente em véspera de eleição, como é o caso.

A possível mudança rondou os bastidores políticos por alguns meses, mas o projeto acabou não saindo do papel, pelo menos por enquanto. O presidente da Assembleia, Gerson Claro (PP), afirma que nunca se falou, oficialmente, sobre a reestruturação. Entretanto, alguns deputados receberam vários telefonemas de lideranças pedindo para derrubarem o projeto, que obrigatoriamente precisaria passar pela Assembleia.

Caso Riedel não mude de ideia, a supersecretaria continuará com as fundações de esporte, cultura e turismo, além das subsecretarias de políticas para Mulheres, Igualdade Racial, Povos Originários, Juventude, LGBTQIAPN+, Pessoas com Deficiência, Pessoas Idosas e Assuntos Comunitários.

