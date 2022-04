O ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, iniciou sua caminhada para governar Mato Grosso do Sul. Vereador, deputado por três mandatos e prefeito da Capital, Marquinhos agora parte em busca do que ele está classificando como uma missão maior:

“Representamos a esperança de mudança com segurança, com coragem, desprendimento. Sem conchavo, arranjo político ou negócio dentro da máquina pública. Assim que estamos nos apresentando para Mato Grosso do Sul”, justifica o pré-candidato do PSD ao Governo do Estado.

Na bagagem, que percorrerá os 79 municípios do Estado, a experiência conquistada em 17 anos de mandato e o sonho de um Mato Grosso do Sul mais humano, desenvolvido e com oportunidades para todos.

“Nunca me coloquei diante dos desafios da vida sem antes estar preparado para enfrentá-los. Ninguém chega ao lugar onde estamos por acaso, apenas por sorte. Há uma trajetória de vida, de uma série de atividades prestadas ao Estado para que fosse chamado para uma missão maior”, detalha.

Marquinhos deixa a Prefeitura de Campo Grande recuperada, com mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos para projetos que agora serão tocados por Adriane Lopes, e quer levar para Mato Grosso do Sul os projetos que se tornaram exemplo para o Brasil.

“Pegamos uma cidade desacreditada, machucada por brigas políticas e recuperamos. Nossa Capital reviveu. Somos Nota 10 em transparência, figuramos durante os cinco anos de gestão nos primeiros lugares entre os prefeitos do País que mais cumpriram as metas do plano de governo, Campo Grande chegou ao posto de cidade mais segura do País. Saímos do último lugar no atendimento à saúde para o Top 10. Nosso projeto de moradia, onde a população é capacitada e recebe salário para construir sua própria casa e da comunidade também ganhou premiação nacional. Na pandemia, nossas ações se tornaram referência para o País inteiro”, relata Marquinhos.

O pré-candidato do PSD está percorrendo os municípios de Mato Grosso do Sul para ouvir necessidades locais e incluir projetos que façam a diferença na vida da população.

“Tenho escutado relatos de problemas que se repetem há muitos anos. Problemas que não foram solucionados por adversários que querem retornar ou continuar no poder. Imposto alto e sem retorno para o cidadão, dinheiro investido em estradas onde governantes ou amigos possuem propriedades, viagens intermináveis para Capital em busca de atendimento médico e administrações que colocam interesses políticos à frente dos interesses do sul-mato-grossense. Isso vai acabar. Meu grupo político é o povo, que me elegeu para cada um dos cargos que exerci e necessita de um gestor com as mãos limpas e muita vontade de trabalhar para transformar este estado. Nossa gente é trabalhadora e deve aparecer para o Brasil por exemplos de sucesso e não em páginas policiais”, conclui.