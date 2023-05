Após reivindicação de Zeca, DNIT confirma recursos para recuperação da BR-267

Após agenda em Brasília (DF) com o diretor-geral do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) Fabrício de Oliveira Galvão, Zeca do PT recebeu a confirmação do repasse de R$ 169 milhões ao Governo do Estado para obras de recuperação da BR-267, no trecho entre Porto Murtinho e distrito Alto Caracol, além de R$ 100 milhões que serão empenhados na construção de alça que dará acesso à ponte sobre o Rio Paraguai e ao município paraguaio de Carmelo Peralta, importante empreendimento para consolidação da Rota Bioceânica.

No dia 18 de abril, Zeca do PT solicitou urgência na recuperação da BR-267, rodovia que se encontra em condições precárias de trafegabilidade em virtude do aumento no fluxo de veículos pesados nos últimos meses. Em agenda intermediada pelos deputados federais Vander Loubet (PT) e Beto Pereira (PSDB), Zeca retornou de Brasília com a garantia de que serão direcionados recursos para atendimento dessa reivindicação importante para a região sudoeste do Estado.

“Confirmamos com o diretor-geral do DNIT a execução de obras de fundamental importância para a Rota Bioceânica em nosso Estado. A primeira se refere ao investimento de R$ 169 milhões na recuperação de trechos da BR-267, sobretudo entre Alto Caracol e Porto Murtinho. A segunda é a licitação da obra de quase R$ 100 milhões da ligação rodoviária entre a 267 e a ponte que se ergue sobre o Rio Paraguai, ligando Murtinho à cidade paraguaia de Carmelo Peralta”, destacou Zeca do PT.

Além de Zeca do PT e dos parlamentares da bancada federal, também participou da agenda com o diretor-geral do DNIT o secretário estadual de infraestrutura e logística, Hélio Peluffo. Na oportunidade também foi debatido o novo projeto de concessão da BR-163. Há orientação do presidente Lula para revisão de todas as concessões que estão em processo de relicitação.