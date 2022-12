MAGNO ELIEZER que está desaparecido desde a última terça-feira (29) após sair de casa no Bairro Parque do Lageado em Campo Grande; foi encontrado em Terenos. Segundo a mãe, Lucinene Correia (42) MAGNO faz uso de medicação controlada e foi a pé até o município. A genitora relatou que o filho está com o pé cortado devido a longa caminhada. Magno estará passando por atendimento médico por precauções. Magno foi localizado após a publicação da reportagem.