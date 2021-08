Após resultados negativos para testes de Covid-19 entre servidores, a agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) do Shopping Campo Grande foi reaberta nesta quarta-feira (4). De acordo com a gerente regional, Laiza Machado, a suspensão do atendimento ocorreu em função de uma suspeita, mas a partir de hoje tudo volta à normalidade. Os clientes com agendamento podem segui-lo a partir desta quinta-feira (05). O horário de atendimento na agência segue das 10h às 21h, de segunda a sexta-feira.