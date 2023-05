Após reunião com deputados, DNIT anuncia que vai recuperar trecho é construir alça na BR-262

Durante reunião com os deputados estaduais e federal de Mato Grosso do Sul Pedrossian Neto, Zeca do PT e Beto Pereira, o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura) anunciou que vai recuperar trecho da BR-267, entre Porto Murtinho e Alto Caracol.

Na quarta-feira (10), os parlamentares se reuniram com ministros e a bancada federal do Estado, em Brasília, para discutir temas como obras na rodovia, bem como o conflito agrário.

Segundo anunciado durante sessão na Assembleia Legislativa, serão R$ 169 milhões para recuperação do trecho da BR-267, além de R$ 100 milhões investidos para construção da alça na mesma rodovia, ligando a ponte sobre o Rio Paraguai, intervenção vinculada à Rota Bioceânica.