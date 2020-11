DOURADOS-MS (Correspondente) – Depois de furtar panela e frigideira em um supermercado na Rua Manoel Santiago, na Vila São Luiz o ladrão esqueceu a moto na calçada do estabelecimento comercial. A dona do comércio o abordou juntamente com um funcionário ele entregou os cabides e ficou com as panelas, negando o furto dos demais objetos e fugiu. Na presa o larápio esqueceu a motocicleta Honda NX-150 Bros, placa de Amambai. O rapaz foi identificado por populares sendo morador de uma quitinete. A Polícia esteve no local, mas não o encontrou. O caso segue em investigação.