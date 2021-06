Após uma dupla roubar um Jeep Renegade de um homem de 57 anos, na Avenida Manoel da Costa Lima, em Campo Grande, vários assaltos foram feitos pelos bandidos em mercados, na região do bairro Nova Lima, nesta terça-feira (1º).

O dono do Jeep registrou um boletim de ocorrência contando que por volta das 17h45 quando chegava ao consultório médico foi abordado ao descer do carro por um bandido que estava armado com um revólver. Ele usava uma máscara preta no rosto e tomou as chaves do carro da vítima.

O autor entrou no carro e ainda chamou o comparsa que estava esperando na esquina. Em seguida, a dupla fugiu. Após isso, foi descoberto que os bandidos fizeram vários assaltos em mercados do bairro Nova Lima. Eles estavam bastante agressivos e apontavam e ameaçavam as pessoas que estavam nos estabelecimentos.

Em um dos mercados assaltados pela dupla havia crianças no local. Não se sabe os valores levados pelos bandidos dos estabelecimentos comerciais. A polícia ainda faz buscas pela dupla.