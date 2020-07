O fazendeiro Luís Carlos Tamiozzo (61), que estava sequestrado no Paraguai relatou que consegui fugir do cativeiro. Segundo o agricultor ele aproveitou um momento de distração dos sequestradores e fugiu do local e buscou ajuda nas redondezas. “O homem foi procurar comida do outro lado do riacho, quando vi que ele estava longe corri e procurei ajuda”, disse Carlos. Tamiozzo havia sido levado por homens armados no dia 13 de junho por criminosos que invadiram a sua Fazenda Ouro Verde, na colônia de Tembiaporenda, em Tava’i,. Desde então dezenas de operações policiais haviam sido montadas na busca pelo empresário sequestrado.