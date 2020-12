O vice-presidente da república, Hamilton Mourão diagnosticado com COVID-19 no domingo (27) após apresentar dores no corpo, dor de cabeça e febre segue em isolamento no Palácio do Jaburu, em Brasília. De acordo com a nota, Mourão faz o tratamento por recomendação médica com os medicamentos hidroxicloroquina, nitazoxanida (Annita), azitromicina e remédios para dor e febre.

Confira a nota na íntegra:

VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Assessoria de Comunicação Social

Nota Informava nº 14/2020/VPR-ASCOM