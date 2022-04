Na última semana, quem passa pelo bairro Parque do Lageado, se deparou com um novo semáforo no cruzamento da Rua Evelina Figueiredo Selingardi com a Rua Lucia dos Santos. A sinalização foi instalada por solicitação do vereado e vice-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Dr. Loester que faz o pedido desde 2018.

De acordo com os moradores, a falta de sinalização no referido local, estava causando transtornos a todos que transitam por ali, tendo em vista que que há linha de ônibus e escola nas proximidades, e estava colocando em risco a segurança dos alunos ao atravessar a rua.

Após a solicitação do vice-presidente Dr. Loester ser encaminhada ao Gabinete do Prefeito, a demanda foi atendida, para melhorar a qualidade de vida e bem-estar, além de preservar pela segurança de todos.

MAIS UMA SOLICITAÇÃO ATENDIDA

Outra solicitação atendida a pedido do vereador Dr. Loester, foi no cruzamento da Rua Manoel de Oliveira Gomes esquina com a Avenida Ministro João Arinos. A indicação foi apresentada durante sessão ordinária em novembro do ano passado e atendida pela prefeitura no início desse ano.

Você tem alguma solicitação referente ao seu bairro? Envie para nós através das nossas redes sociais.