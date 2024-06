Após sofrer mal súbito Andre Pucinnelli vai à reunião às 7h00 da manhã no dia seguinte.

O ex-governador e ex-prefeito André Puccinelli teve um mau súbito durante encontro organizado pelo PSDB no lançamento da pré campanha de Beto Pereira a prefeitura da capital.

André passou mal e foi atendido no local , mesmo tendo passado um susto o ex-governador saiu andando do local e voltou para plateia e terminou seu discurso.

Terminando o evento André voltou para sua residência e já no dia seguinte às 7h00 da manhã apareceu em uma reunião no bairro Dom Antônio Barbosa se mostrando forte e disposto e pedindo votos, mostrando o trabalho e projetos do atual pré candidato Beto Pereira.