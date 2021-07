Um problema sério no Jardim Paradiso está próximo de ser resolvido. Quando chove, a enxurrada desce pelas ruas do bairro até a Avenida Tamandaré, transformando a via em uma lagoa cheia de lama. O vereador Ronilço Guerreiro, que mora na região, foi quem solicitou uma atenção especial à prefeitura de Campo Grande e agradece o trabalho realizado.

“Há muitos anos os moradores da região sofrem com esse problema. Quando chove, não apenas os moradores do Paradiso têm problemas, mas quem vive também na parte de baixo, no Jardim Oracilia, pois toda a lama e água suja desce pelas ruas, transformando num caos”, comentou o vereador.

De acordo com informações da prefeitura municipal, a drenagem implantada sob a pista da rua Três Marias será o canal de escoamento da enxurrada até desembocar no Córrego Frutuoso, que tem uma nascente na Avenida Tamandaré. Antes das obras que estão na reta final, com a construção do meio-fio, a Três Marias praticamente não oferecia condições de tráfego e metade do seu traçado se estreitava no trecho que era um terreno particular. Foi necessário implantar os 500 metros de pista até chegar aos fundos do Condomínio SetVillage, na Rua Lindóia, via de acesso ao Bairro Nossa Senhora das Graças e à Avenida Euler de Azevedo.

Para captar e escoar a água das chuvas foram implantados quase dois quilômetros de drenagem (1.816,80 metros) e 2,2 quilômetros de pavimentação. O projeto contemplou, além da Três Marias, as transversais Benedito Pache, Avenida Rosário Congro, General Benedito Xavier, Monte Azul, Bonança, Indaiá, Ibiá e Itabira, no Bosque da Saúde.