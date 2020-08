O Presidente da República, Jair Bolsonaro sinalizou nesta quarta-feira (5) envio de ajuda ao Líbano, após a explosão no porto de Beirute que deixou dezenas de mortos e milhares feridos. O pronunciamento foi feito durante um evento no Ministério de minas e Energia. O governo estuda colocar a disposição aviões da FAB à disposição do país.

“O Brasil vai fazer algo de concreto, mais do que um gesto. Para atender, em partes, aquela dezena de milhares de pessoas que estão numa situação bastante complicada. Além de feridas, muitas residências foram atingidas. O Brasil está solidário, manifestamos nossos sentimentos ao povo libanês. E estaremos presente nessa ajuda para o povo que tem milhões dos seus dentro do nosso país”, salientou o presidente.

As autoridades locais declaram hoje (5) estado de emergência em Beirute por duas semanas. O pronunciamento foi feito pelo Ministro, Manal Abdel Samad Najd, declarando que o período por ser estendido.