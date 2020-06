Com cenas de agressões e violência durante protestos autointitulados “pela democracia” em cidades como São Paulo e Curitiba, o deputado estadual Coronel David (sem partido) solicitou ao secretário de Segurança Antônio Carlos Videira que reforce a segurança durante os protestos marcados para o próximo dia 6 em Campo Grande.

“A democracia garante a todos o direito de reunião e a manifestação de suas opiniões, entretanto isto não pode ser pretexto para promover atos criminosos e depredação do patrimônio público e particular, além de agressões a qualquer um que seja”, justificou David ao fazer o pedido para o secretário.

Para o parlamentar, com o anúncio em todas as mídias de que manifestações ocorrerão em breve em nossa cidade e no Estado, é importante que as autoridades da Segurança Pública já estejam atentas. “Nossas autoridades são reconhecidamente zelosas e competentes, então só pedimos que se antecipem com planejamento adequado e cuidadoso para, ao passo que o direito de reunião e manifestação democrática seja garantido, também seja preservada a ordem pública, a incolumidade das pessoas e a preservação do patrimônio, público e particular”, alertou.

De acordo com os chamamentos a manifestação está marcada para o sábado (6) na Praça do Rádio.