Após visita técnica, CGE-MS constata avanços no desenvolvimento das atividades correcionais por parte da Agepen

Servidores da CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) estiveram na Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), na última segunda-feira (19.8), para realizar visita técnica. A atividade, que está prevista na Resolução nº 95/2023, foi desenvolvida pelos auditores lotados na Corregedoria-Geral do Estado (CRG). Na ocasião, a equipe constatou avanços no desenvolvimento das atividades correcionais e nos procedimentos instaurados.

De acordo com a corregedora-geral do Estado, Luciana Oliveira, a Agepen é comumente contemplada nos cronogramas de visitas técnicas em razão do expressivo número de procedimentos com os quais lida. Segundo ela, a agência contribui, efetivamente, com a utilização do e-PAD – sistema que, além de organizar as informações, gera peças indispensáveis para condução dos procedimentos disciplinares.

“A reunião foi produtiva. A Agepen se destaca pela efetiva utilização do Sistema e-PAD, sendo a unidade com o maior número de procedimentos cadastrados. Seus representantes se mostraram dedicados aos processos concernentes à atividade correcional e apresentaram sugestões de aprimoramento da legislação em matéria consensual. Assim, a visita se confirmou como uma valiosa oportunidade para aproximação e troca de ideias entre a CGE-MS e a Agência”, destacou.

Para o corregedor da Agepen, Marcos de Góes Escobar, o momento foi essencial para o compartilhamento de sugestões e dificuldades. “Com certeza, a aproximação e a abertura para indagações e questionamentos, de maneira mais informal, contribui com a celeridade nas tomadas de decisões”, pontuou.

Também participaram da visita técnica o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, e o responsável pela Unidade Setorial, Antônio João Ferreira Júnior.